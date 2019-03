Falta de dinheiro justifica não limpeza de faixas de segurança

Foto: Direitos Reservados

Pedro Serra Ramos, presidente da associação, refere que o ano passado a limpeza foi efetiva porque as pessoas assustaram-se com a campanha e os valores das multas anunciadas. Mas as verbas que são precisas para voltar a limpar são elevadas e os proprietários não têm.



Razão pela qual a ANEF defende uma revisão da lei. Tal como está, diz a ANEF, a legislação é sinónimo de prejuízo para os produtores florestais e vai provocar um desinvestimento no setor florestal.