Falta de dinheiro nos bombeiros compromete respostas nas emergências

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Uma informação que está no relatório da estrutura de monitorização do terceiro período de estado de emergência.



A corporação de Bombeiros de Algueirão-Mem Martins é uma das que têm passado por dificuldades financeiras.



O comandante Joaquim Leonardo conta que durante o maior pico da epidemia as contas da corporação sofreram com a redução do transporte de doentes não urgentes.



Entretanto o Governo já aprovou ajudas financeiras para as corporações de bombeiros, entre as quais a possibilidade de antecipação de pagamentos no valor de sete milhões de euros e linhas de créditos.



São apoios que não ajudam muito, diz o comandante da corporação de Algueirão-Mem Martins.