Foto: Pedro A. Pina - RTP

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros considera acertada a medida de fechar camas no hospital Santa Maria quando o número de enfermeiros é insuficiente.



Ana Rita Cavaco diz que acima de tudo está a segurança dos doentes. A bastonária lembra que o excesso de doentes por enfermeiro é um risco que aumenta a mortalidade.







O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses advertiu entretanto que além do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, há vários hospitais que poderão vir a encerrar serviços porque o Governo não autoriza a contratação de enfermeiros.





Em declarações hoje à agência Lusa, Guadalupe Simões, do SEP, disse que o que se está a acontecer no hospital de Santa Maria está a passar-se na maior parte dos hospitais portugueses, como por exemplo no Hospital da Cova da Beira, no Centro Hospitalar do Porto e na Unidade Local de Matosinhos.