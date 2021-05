Falta de fiscalização da ACT leva a aumento de casos de assedio

Direitos Reservados

Desde 2019 e até abril deste ano a Autoridade para as Condições do Trabalho levantou 13 autos de contra-ordenação contra empresas por não terem aplicado o Código de Conduta para a prevenção do Assédio, imposto por lei desde 2017.