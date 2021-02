Falta de material informático promete complicar atividades letivas

Com as escolas fechadas, esta é a última semana para preparar o regresso do ensino à distância. É o que acontece por exemplo em Coimbra, na Escola Secundária Quintas das Flores, unidade de ensino do 5º ao 12º ano. Mais de mil alunos vão assistir às aulas em casa. O problema é a falta de material informático, que promete complicar as atividades letivas.