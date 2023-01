Falta de medicamentos. Ministro da saúde reconhece que é preciso apostar na industria farmacêutica nacional

Sobre a nova aposta de uma faculdade de Medicina numa faculdade privada no Porto, Pizarro respondeu que a tutela do Ensino Superior é distinta e independente do Ministério da Saúde.

"Não acho que haja nenhuma razão para que seja vedada às universidades privadas a abertura de cursos de Medicina", acrescentou.







Portugal vai ter uma lista de medicamentos críticos que serão alvo de medidas específicas para ajudar a monitorizar a sua disponibilidade e evitar que faltem nas farmácias, anunciou hoje o ministro da Saúde.



"Essa lista de medicamentos críticos será estabelecida por peritos da área farmacêutica e médica e será validada pelos parceiros", explicou Manuel Pizarro, sublinhando: "Em relação a cada um dos produtos dessa lista tomaremos medidas especiais para garantir que esses (...) não possam escassear nas farmácias".



O ministro da Saúde, que falava aos jornalistas em Lisboa, à saída da sessão comemorativa dos 30 anos do Infarmed, especificou que esta lista "vai ajudar a monitorizar o risco", mas frisou que, por enquanto, "não há escassez de nada essencial".



"O facto de dispormos dessa lista vai permitir monitorizar de forma mais cuidadosa e mais atenta", insistiu.