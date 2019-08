Falta de medicamentos não é novidade, refere Associação Nacional de Farmácias

Reuters

Tiago Galvão diretor da ANF diz que este problema não é de agora e tem vindo a agravar-se.



Existe alguns casos, refere Tiago Galvão, em que a falta de medicamentos nas farmácias obriga a interromper os tratamentos.



Outros como a DPOC - doença pulmonar obstrutiva - existem alternativas terapêuticas, mas o doente tem de voltar ao médico e à farmácia



Um relatório do centro de estudos e avaliação em Saúde indica que no ano passado faltaram 64 milhões de embalagens de medicamentos nas farmácias portuguesas. Mais 25 por cento do que em 2017.