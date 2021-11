Falta de médicos ameaça urgências de pediatria e obstetrícia do Hospital de Faro

Para o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, esta situação tem vindo a piorar e, por isso, está esta terça-feira de visita ao Hospital de Faro, para se reunir com os pediatras e encontrar uma solução para o problema.



Ouvida pela RTP, a presidente do Conselho de Administração, Ana Vaz Gomes, afirmou que está a procurar "articular com a ARS" para responder a esta situação.