Falta de médicos. Governo abre 61 vagas para médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia

O despacho conhecido hoje identifica os serviços e estabelecimentos de saúde com mais carência de pessoal médico.



Apesar do encerramento de várias urgências por falta de médicos de ginecologia e obstetrícia, esta especialidade só aparece em quinto lugar na lista das necessidades hospitalares, com mais 61 vagas.



A especialidade com mais entradas é medicina interna - vão abrir 162 lugares. Segue-se os anestesistas com 86 vagas, os psiquiatras com 75 e os pediatras com 67 lugares.



Segundo a Ordem dos Médicos, o número de vagas abertas agora pelo Governo não chega para as necessidades dos Hospitais.