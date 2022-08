Falta de meios complica combate ao fogo em Mondim de Basto

A repórter da RTP, Rita Pereira,esteve numa área perto de pedreiras que levou já a que os proprietários retirem materiais inflamáveis.



Trinta turistas tiveram de ser retirados do Santuário de Nossa Senhora da Graça.



Pelas 20h00 as chamas começavam a ceder, apesar do comandante dos bombeiros de Mondim de Basto lamentar a falta de meios. Novos operacionais são esperados para as próximas horas.