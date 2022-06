Falta de obstetras. Funcionamento em rede dos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo

A ARS informou ainda, no mesmo documento, que entre as 20h00 de sábado, 11 de junho, e as 08h00 de domingo, 12 de junho), os "serviços de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO), do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM) e do Hospital Garcia de Orta (HGO) serão assegurados por outras unidades da rede, nomeadamente pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), sendo que, no caso do CHLO, as utentes serão prioritariamente encaminhadas para o Hospital Fernando da Fonseca (HFF)".



Além disso, continuam anunciados os "constrangimentos no atendimento das urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Beatriz Ângelo (HBA)", até às 8h00 de segunda-feira.



Os hospitais de Cascais e Vila Franca de Xira asseguram também o atendimento nesta especialidades.



"A ARSLVT, hospitais da Região e o CODU/INEM mantêm estreita articulação para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da Região em segurança", lê-se no comunicado, que acrescenta que caso haja necessidade de encaminhar utentes, "as equipas hospitalares articulam com o CODU/INEM, no sentido de identificar a unidade que naquele momento tem melhor capacidade de resposta".