Falta de polícias. Maior esquadra do Porto esteve encerrada

Foi assim no sábado e também no domingo: a esquadra do Infante, no Porto, só abriu as portas às 16h00, por falta de polícias. O presidente da Câmara, Rui Moreira, não compreende a situação e lamenta não ter sido avisado do encerramento.