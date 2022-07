Falta de professores no novo ano lectivo preocupa FENPROF

As taxas de colocação mais baixas verificam-se nas regiões mais afetadas pela falta de professores como Lisboa e Algarve.



Entretanto, a Comissão Europeia dá dois meses ao governo para subir os salários dos professores contratados. Caso não haja mudança da legislação, Bruxelas avança com uma queixa ao Tribunal de Justiça da União Europeia.



O Secretário-geral da FENPROF disse esta manhã que as principais preocupações para o próximo ano letivo passam pela falta de professores e pela recuperação das aprendizagens.