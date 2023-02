Falta investigação em doenças raras em Portugal diminui novas terapêuticas

Foto: ThisisEngineering RAEng/Unsplash

No dia mundial das doenças raras a União das Associações das Doenças Raras de Portugal diz que faltam ensaios clínicos nesta área e defende uma melhoria no registo dos doentes com este tipo de doenças.