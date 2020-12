Falta localizar um dos moradores do prédio que ardeu em Lisboa, avança Vereador

Foto: José Sena Goulão - Lusa

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa afirmou este domingo que falta localizar apenas um dos nove moradores do prédio no centro de Lisboa que ardeu de manhã, admitindo que possa estar sob os escombros.