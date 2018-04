Falta papel em Portugal para imprimir publicações mais pequenas

Antena 112 Abr, 2018, 16:24 / atualizado em 12 Abr, 2018, 16:26 | País

Esta semana o jornal regional O Setubalense não foi para as bancas porque falta papel para a impressão.



Duas empresas do norte da Europa deixaram de fornecer as gráficas portuguesas. Além disso, as bobines de papel fabricadas em Portugal estão acima do preço comportável.



O jornal de Setúbal, o segundo jornal mais antigo em Portugal, foi o primeiro a assumir este problema.



A jornalista Célia de Sousa explica o que está a acontecer.



A Antena 1 conversou sobre este tema com o administrador da gráfica "Funchalense", que é responsável pela impressão de alguns jornais da região da grande Lisboa. Hernâni Almeida explica o que está a causar esta diminuição da quantidade de papel disponívelHernâni Almeida admite que este problema vai começar por afetar sobretudo as publicações mais pequenas.O administrador da gráfica "Funchalense" explica, no entanto, que as grandes publicações vão ter que se adaptar a esta realidade.