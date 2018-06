Partilhar o artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014 Imprimir o artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014 Enviar por email o artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014 Aumentar a fonte do artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014 Diminuir a fonte do artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014 Ouvir o artigo Faltam mais de 500 anestesistas no SNS apesar de aumento de profissionais desde 2014

Tópicos:

Acta Médica, Censos, Sociedades Anestesiologistas,