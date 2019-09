Faltam medicamentos. Doentes apontam "realidade assustadora"

Foto: Mohamed Abd El Ghany - Reuters

A falta de medicamentos nas farmácias e a não aprovação de fármacos inovadores levou 70 associações de doentes a enviar uma carta ao Infarmed.



As associações pediram uma reunião de emergência com alertas para o agravamento do estado de saúde de alguns doentes.



Mais pormenores no trabalho da jornalista da Antena 1 Rita Soares.