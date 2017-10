Faltam meios para o combate aos incêndios

O que começou na Pampilhosa da Serra, na última sexta-feira é o que mobiliza mais meios, cerca de 600 operacionais combatem o fogo que, entretanto já chegou ao concelho de Arganil.



Nas últimas horas, os autarcas destas regiões lamentaram a redução dos meios de combate, com a passagem da fase “Charlie” - a mais critica - para a fase “Delta”, no final do mês, como conta a jornalista Arlinda Brandão.



Destaque ainda para os incêndios de Ourém no distrito de Santarém, mais de 250 bombeiros combatem o fogo em floresta.



Em Celorico de Basto, no distrito de Braga, perto de 50 operacionais estão no terreno a combater um fogo em mato que começou domingo ao final da tarde.