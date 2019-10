Faltam professores nas escolas portuguesas

Na edição desta segunda-feira o Jornal de Notícias revela, como conta a jornalista Rosa Azevedo, que as regiões mais afetadas são Lisboa, Algarve e Setúbal.



São milhares, os horários de professores por preencher, uma situação que afeta mais de duas mil turmas, em escolas de norte a sul do país.



Contactado pelo Jornal de Notícias, o ministério da Educação reconhece que estão sinalizados casos pontuais de escolas com dificuldade em contratar docentes mas considera que a situação está em linha com os anos anteriores.



E os professores regressam esta segunda-feira à greve ao trabalho extraordinário.



Os sindicatos alegam que a construção dos horários é ilegal, por impor um acréscimo de cerca de 30 por cento às 35 horas semanais aplicáveis à generalidade da administração pública.