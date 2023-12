As equipas de especialistas que prestam apoio a menores em risco ou com atrasos de desenvolvimento no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância são insuficientes e há centenas de casos em lista de espera.





A jornalista Carolina Ferreira ouviu os testemunhos de vários profissionais e de uma mãe que aguardou vários meses por uma solução para o filho.