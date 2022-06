Família de Rendeiro quer nova autopsia em Portugal

A RTP apurou que a família quer perceber se houve a intervenção de terceiros na morte do antigo banqueiro e que, por isso, pediu a realização de uma segunda autópsia ao Instituto de Medicina Legal.





O corpo do antigo presidente do BPP chega esta sexta-feira a Portugal. Os custos da trasladação foram suportados pela família.





Ainda não há data para realização da autopsia, porque o Instituto de Medicina Legal ainda não respondeu ao pedido.



João Rendeiro morreu no dia 13 de Maio no estabelecimento prisional de Westville na África do Sul.