Família desalojada por fogo em apartamento em Coimbra

Segundo a mesma fonte, o incêndio deflagrou no terceiro andar de um apartamento, na zona da Conchada, em Coimbra, deixando a casa "sem condições de habitabilidade".

Viviam no apartamento seis pessoas: quatro adultos e duas crianças. A autarquia disponibilizou acolhimento de emergência, mas as vítimas optaram por ficar em casa de familiares, disse a fonte.

A Câmara de Coimbra irá vistoriar o apartamento para apurar as causas do incêndio e verificar quais as intervenções necessárias.

O Comando Sub-regional da Região de Coimbra disse à Lusa que o alerta para o incêndio foi dado pelas 14:08, tendo sido retiradas do edifício algumas pessoas "devido à inalação de fumos".

A mesma fonte acrescentou que há registo de três feridos ligeiros.

No local estiveram 31 operacionais, apoiados por 11 veículos, dos Sapadores de Bombeiros e Voluntários de Coimbra, Cruz Vermelha, INEM e PSP.

Fonte da autarquia informou que a ocorrência ficou resolvida pelas 15h16.