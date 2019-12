Família do bebé encontrado no lixo em Lisboa fala em exclusivo ao Sexta às 9

A mãe do bebé que foi encontrado no lixo nunca contou à família que estava a viver na rua. O Sexta às 9 descobriu os familiares, em estado de choque, na casa onde vivem, no Barreiro, e falam pela primeira vez, desde que este caso chocou o país.