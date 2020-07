Família fala em "crime de ódio racial"

O alegado homicida de Bruno Candé está a ser interrogado no Tribunal de Loures. O homem de 80 anos deve conhecer hoje as medidas de coação. O ator de 39 anos foi abatido na rua com quatro tiros à queima roupa e a família considera tratar-se de "um crime de ódio racial".