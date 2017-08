Familiares das vítimas de Pedrógão levam apelos a Belém

Cristina Sambado - RTP 01 Ago, 2017, 18:47 / atualizado em 01 Ago, 2017, 18:51 | País

“Deixamos dois apelos, o primeiro aos familiares das vítimas mortais que ainda não nos contactaram e também aos feridos e aos seus familiares. Juntos somos fortes, separados a nossa voz será esquecida e com ela os nossos entes falecidos, superada por uma versão institucional dos factos, fundamentada por um qualquer relatório dúbio”, afirmou Nádia Piazza, promotora da associação.



“O segundo apelo é dirigido aqueles que podem fazer história e que estão no terreno a investigar, aos magistrados, aos inspetores da Polícia Judiciária, aos investigadores e cientistas da comissão técnica independente e aos investigadores do centro de estudos de incêndios florestais, que sejam independentes e imparciais. Guerreiros incansáveis, contra quaisquer dificuldades ou forças contrárias ao apuramento da verdade”.



Segundo Nádia Piazza, “Portugal é um Estado de direito, às vezes esquece-se de como foi viver nos tempos em que buscar a justiça era sinónimo de oposição. Não é. É sinal que a luta é de todos cidadãos, Presidência, Assembleia da República, Governo e judiciário”.



Fundos solidários

Apuramento de responsabilidades

A promotora da futura associação afirmou que foram para a reunião no Palácio de Belém com “expectativas altas e os seus resultados estiveram à altura do momento”.Os objetivos da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa passavam por “dar conta dos objetivos e da missão da associação (...) e dar voz ao que faltava. Faltava a voz dos familiares das vítimas mortais e dos feridos”.Nádia Piazza deixou ainda um agradecimento, em nome das populações de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos, “a todas as pessoas que bateram às portas distribuindo bens, abraços e sorrisos. Bem hajam”.Os representantes dos familiares das vítimas defenderam também a agilização dos fundos solidários.“Manifestámos também a nossa preocupação com a falta de agilização e coordenação com as populações afetadas na aplicação dos fundos solidários, resultado da solidariedade dos portugueses. Bem como a nossa preocupação na ausência de mecanismos internacionalmente reconhecidos de transparência na aplicação destes mesmos fundos”, acrescentou.A comitiva de seis pessoas revelou ainda a intenção de “motivar um anteprojeto de lei em matéria de direito das vítimas em caso de catástrofes, com a criação imediata de uma associação de vítimas ao coberto da lei, com apoio jurídico associado a criação de uma unidade de missão independente desde a primeira hora responsável por agilizar e coordenar todas as questões burocráticas, logísticas e de ressarcimento de bens materiais e pessoais”.“Manifestámos ao senhor Presidente a nossa preocupação relativamente às questões ligadas ao apuramento das responsabilidades do Estado nesta tragédia, sem deixarmos de abordar as razões estruturais que nos conduziram a este momento negro da história recente portuguesa”, indicou ainda Nádia Piazza.Outro dos assuntos abordados foi o “apoio às populações”. “Designadamente as questões sociais, prestação social e de saúde, em que estamos com o Governo, a trabalhar no terreno”, elencou a porta-voz.“Demos destaque às crianças e aos jovens, realçando o facto de essas crianças e jovens terem vivido momentos traumáticos, direta ou indiretamente. Muitos perderam os pais, os avós, os amigos e os colegas de turma. E a nossa preocupação é com o regresso às aulas”, frisou.“É ao Presidente da República que manifestámos a nossa mais sentida revolta pela morte de tantas pessoas e é no Presidente da República que depositamos a nossa mais firme confiança na garantia da obtenção da justiça que todas e cada uma das vítimas merecem”, sublinhou.