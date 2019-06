Famílias afetadas por fogo em Sacavém realojadas pela Câmara de Loures

Lusa12 Jun, 2019, 13:39 | País

O anúncio foi feito ao início desta tarde por Bernardino Soares (CDU), durante uma conferência de imprensa que se realizou no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, local onde as 14 famílias - constituídas por 37 pessoas, das quais 20 são adultos e 17 menores - pernoitaram até ao fim de semana.

No passado dia 19 de maio, um incêndio numa zona de mato, em Sacavém, no distrito de Lisboa, atingiu as instalações de um antigo paiol do Exército, da responsabilidade do Ministério da Defesa, deixando desalojadas 14 famílias que ali moravam em condições precárias.

O antigo paiol é, desde 1989, propriedade da Empordef, `holding´ estatal que gere as participações públicas nas empresas de Defesa e que é tutelada pelo Ministério da Defesa.