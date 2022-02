Famílias de Leiria-Fátima desafiadas a acolher jovens para a Jornada Mundial da Juventude

Em nota publicada no portal da diocese, é lembrado que nos dias que antecedem a Jornada, agendada para de 01 a 06 de agosto de 2023, "os jovens estrangeiros são convidados a viver uma experiência de Igreja nas comunidades paroquiais das várias dioceses do país anfitrião, conhecida como Dias nas Dioceses (DnD) ou pré-Jornada".

"A diocese de Leiria-Fátima começa também a preparar-se para receber estes jovens e proporcionar-lhes, à boa maneira portuguesa, alguns dias de bom acolhimento, com propostas culturais e espirituais, para que possam ficar a conhecer melhor a nossa região, a Igreja local e as suas especificidades. Estes jovens ficarão alojados, preferencialmente, em famílias de acolhimento ou, em alternativa, em espaços coletivos de alojamento, nas paróquias", acrescentou.

Os responsáveis do Departamento da Pastoral Juvenil diocesana adiantaram que aos seus serviços "vão chegando cada vez mais pedidos de grupos de jovens estrangeiros que querem ficar em Leiria-Fátima, vindos dos mais variados países da Europa e também dos continentes africano e americano".

"Muitos destes jovens vêm motivados pela espiritualidade da Mensagem de Fátima e esse será um ponto que certamente teremos em consideração no programa de acolhimento que iremos propor. O próprio Santuário de Fátima, em colaboração com o Comité Organizador Diocesano (COD), já está a preparar-se para acolher os milhares de jovens que quererão visitar este Santuário Mariano da nossa diocese", sublinharam.

Neste contexto, as famílias "vão poder proporcionar esta experiência única aos jovens estrangeiros", sendo convidadas "a acolher estes jovens nas suas casas e a partilhar com eles estes dias, sem ser necessária disponibilidade total, uma vez que, durante o dia, a paróquia de acolhimento dinamizará várias propostas culturais e espirituais".

A JMJLisboa2023, que será encerrada pelo papa, vai decorrer sob o lema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", tendo a cidade de Lisboa sido anunciada no final de janeiro de 2019, no Panamá, pelo pontífice, no encerramento da Jornada Mundial da Juventude que decorreu naquele país.

Inicialmente prevista para o verão de 2022, a iniciativa foi adiada um ano, devido à pandemia de covid-19.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e, desde então, a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).