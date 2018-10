Famílias vão pagar menos nos transportes públicos

A partir do próximo ano, os residentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto vão pagar, no máximo, dois passes por mês, no valor total de 80 euros, independentemente do número de membros do agregado familiar.



Haverá ainda outro passe cujo preço será mais baixo. Vai custar 30 euros, mas só permite andar dentro de um determinado perímetro. E as crianças até 12 deixam de pagar transportes públicos.