Famílias vão pagar menos nos transportes públicos

O passe único para transportes públicos em Lisboa e no Porto vai custar no máximo 40 euros por mês. Crianças até aos doze anos vão poder viajar de graça e o valor limite a pagar pelas famílias não deverá ultrapassar os 80 euros.



O governo vai financiar o preço dos títulos. O primeiro-ministro apelidou a medida de "inovação radical em matéria de política de transportes públicos".



Em 2019, cada família paga no máximo 80 euros independentemente do agregado familiar. Há um passe mais barato de 30 euros que permite circular dentro de um município. As crianças até aos 12 anos não pagam.



É praticamente uma certeza, embora os detalhes ainda estejam a ser estudados em sede de discussão do Orçamento do Estado.



O presidente da área metropolitana do Porto acredita que todos os operadores públicos e privados vão aderir.



Na prática, o título mensal vai possibilitar a viagem no metro, comboios e autocarros.



Os autarcas pedem uma comparticipação total do Estado de cerca de 90 milhões de euros: 64 milhões em Lisboa, 24 milhões de euros no Porto.



Espera-se que daqui resultem mais dinheiro nas carteiras das famílias e benefícios ao nível dos impactos ambientais.