Farmacêuticos analisam dificuldades no IPO de Lisboa

Estas declarações de exclusão de responsabilidade de todos os farmacêuticos do IPO de Lisboa foram apresentadas dias depois do pedido de demissão da diretora do Serviço Farmacêutico.Por sua vez, a diretora invocou, entre outras razões, falta de recursos para fazer face ao aumento de produção do hospital, o que ameaça, inclusivamente, o cumprimento das boas práticas na preparação de medicamentos estabelecidas pelo regulador – o Infarmed.