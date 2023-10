Farmacêuticos do IPO pedem escusa e bastonário apela a Infarmed que garanta boas práticas

Em declarações à Lusa, Helder Mota Filipe explicou que a Ordem dos Farmacêuticos recebeu pedidos de escusa de todos os 22 farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa Francisco Gentil, manifestando preocupação com os motivos apontados por aqueles profissionais e com a própria segurança dos farmacêuticos.

Alguns casos apontados "são claramente atropelos à boa prática" e, "por essa razão, temos obrigações de enviar para a autoridade que é responsável pelo funcionamento da farmácia hospitalar, que é o Infarmed", afirmou o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos (OF).