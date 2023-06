Farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde voltaram à greve

Foto: Tbel Abuseridze - Unsplash

Estes profissionais exigem a revisão e a atualização dos salários, bem como a contagem integral do tempo de serviço e a vinculação efetiva.



A repórter Rita Colaço esteve, esta quinta-feira, na farmácia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, que funciona apenas com serviços mínimos.



Na próxima terça-feira, param os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde nos distritos a sul de Santarém e também as regiões autónomas.



Daqui a uma semana a greve abrange os distritos a norte de Leiria.