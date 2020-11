Farmácias com menos vacinas da gripe do que no ano passado

Tentaram aumentar a compra de vacinas da gripe para este ano, mas as empresas que as comercializam garantiram apenas 440 mil doses. São menos 160 mil do que no ano passado. Segundo a Associação Nacional de Farmácias, a procura pela vacina da gripe aumentou 21% a meio de outubro, altura em que a rede de farmácias bateu o recorde, vacinando 67 mil portugueses.