Farmácias "devem ser incluídas" no plano de vacinação

Portugal está em vigésimo lugar, em termos mundiais, e abaixo da média europeia da taxa de vacinação contra a COVID-19. No entender de José Crespo Carvalho, especialista em logística na Saúde, quando chegarem as vacinas ainda por entregar, não haverá capacidade para vacinar ao ritmo que está inscrito no plano - 300 mil pessoas por semana. Segundo este especialista, o plano de vacinação deve ser revisto, de forma a simplificar o processo, e deve integrar também as farmácias.