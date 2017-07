Farmácias vão entregar medicamentos ao domicílio durante a noite

A medida vai alterar o diploma que estabelece as farmácias que estão de serviço durante a noite, reduzindo as que estão abertas em permanência ou disponíveis fora do horário de expediente.



Outras alterações são o limite de habitantes para uma farmácia com serviço de urgência, estabelecido em 100 mil e o aumento de três para cinco quilómetros entre as farmácias de serviço.



A nova proposta arranca como projeco-piloto, no distrito de Bragança e já neste Verão.



Quem não concorda com estas alterações, é a Associação Nacional de Municípios, que alega que vai diminuir o número de farmácias por concelho e que as populações vão sair penalizadas.