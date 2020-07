Faro. Doente de Covid-19 vai ser julgado por violar o confinamento

O homem de 20 anos, estava obrigado ao confinamento no domicílio, depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. No entanto, foi encontrado pela PSP a conduzir um carro.



O jovem vai ser julgado em processo abreviado, num processo menos longo do que o processo comum.



É uma situação prevista para casos com pena de multa ou de prisão não superior a cinco anos.