Fátima: 378 pessoas atendidas nos serviços de saúde do recinto, na maioria situações simples

Lusa 12 Mai, 2017, 12:09 | País

Em declarações à agência Lusa, Rui Esteves indicou que no âmbito da operação de proteção e socorro montada para a visita do papa Francisco a Fátima, os vários serviços de saúde -- postos médicos do INEM e da Cruz Vermelha Portuguesa e Bombeiros -- atenderam, até às 09:00 de hoje, 378 pessoas.

"Todos foram avaliados e as situações resolvidas. Tratou-se de situações simples, algumas relacionadas com o cansaço dos peregrinos, entorses ou dores nos pés causadas pelos longos percursos", adiantou.

Segundo Rui Esteves, quatro pessoas foram transferidas para o hospital para receberem cuidados mais diferenciados.

No terreno, estão 668 operacionais, apoiados em 625 veículos, que asseguram o cumprimento da fase dois do planeamento para as comemorações do Centenário das Aparições, que contam com a presença do papa Francisco, que chega a Fátima às 17:35.

De acordo com Rui Esteves, não há registo de qualquer situação excecional e tudo está a decorrer de acordo com o expectável.

No recinto do Santuário são já centenas as pessoas que assistem às várias celebrações religiosas na Capelinha das Aparições, munidas de chapéus para se protegerem contra a chuva que tem marcado estas celebrações.