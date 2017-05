Fátima ajuda a mudar paradigma turístico, mercado asiático cresce

Lusa 12 Mai, 2017, 13:40 | País

Pedro Machado deslocou-se hoje ao santuário de Fátima em funções institucionais "e também enquanto peregrino", e destacou o "colorido" visível no recinto de oração, onde se concentram pouco depois das 12:00 milhares de pessoas de várias nacionalidades.

"Este colorido permite perceber que hoje o turismo está a mudar os seus paradigmas. Era impensável há 20 anos que países como a Coreia do Sul estivessem, como hoje, no `top` cinco dos países emissores de grupos para Fátima", disse à agência Lusa Pedro Machado.

Essa afluência crescente de turistas asiáticos à Cova da Iria incide, igualmente, sobre turistas oriundos da Indonésia, do Vietname, das Filipinas, da Tailândia, mas também da América do Sul, frisou Pedro Machado.

Por outro lado, o responsável do Turismo do Centro sublinhou o "caráter intercultural e intergeracional que é hoje Fátima", pela presença de peregrinos de várias partes do mundo, mais de 20 países só nos grupos organizados e inscritos no santuário, destacando a visita do papa Francisco, que hoje se inicia.

"A presença do papa posiciona-nos, em termos mundiais, a um nível que os recursos que temos não seriam suficientes para dar esta dimensão [de visibilidade] num tão curto espaço de tempo. Cheguei esta noite de Xangai, onde estivemos na ITB China [que reúne operadores turísticos do mercado chinês] e mesmo aí a figura do papa Francisco e Fátima são referenciados", adiantou.

"O que quer dizer que com a vinda do Santo Padre hoje, Portugal, a região Centro e Fátima passam a ocupar um patamar que Fátima já tinha mas, que por força da vinda do papa, se calcula que possa acrescentar este ano um a dois milhões de novos visitantes", sublinhou Pedro Machado.

O papa Francisco visita Fátima, hoje e sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no Centenário das Aparições.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, prevista para a base aérea de Monte Real e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

Francisco é o quarto papa a visitar a Cova da Iria, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).