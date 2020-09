Fátima. DGS quer no máximo 50 mil pessoas no santuário a 13 de outubro

Foto: Paulo Cunha - Lusa

As autoridades de saúde vão impor um máximo de 50 mil pessoas em Fátima, na peregrinação do 13 de Outubro. A notícia é avançada pelo jornal Correio da Manhã que escreve que, por indicação da DGS, terão de ser implementadas regras mais apertadas no acesso ao Santuário.