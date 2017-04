"Fátima fala de conversão" lembra frei Fernando Ventura

A crimónia deverá decorrer durante a Missa.



"Não deverá acontecer nada de vistoso", explica Frei Fernando Ventura. "Num determinado momento da celebração, provavelmente a seguir à homilía ou no momento da ação de graças".



Será feita a "leitura do texto, pelo Papa, da proclamação do Francisco e da Jacinta reconhecidos como santos pela Igreja Católica".



"A cerimónia é muito simples. É um gesto grandioso obviamente mas com a simplicidade das coisas grandes", refere Frei Fernando Ventura.



A canonização acrescenta "responsabilidade" à Igreja. "Que bom que temos dois santos mas o que é que isto implica, ligados ao local, ligados ao tempo, o que é que isto implica para cada um de nós", questiona o frade.



Os pastorinhos trazem duas características aparentemente antagónicas mas vitais para hoje: a traquinice de Francisco e o silêncio de Jacinta, refere, lembrando que os 'milagres de Fátima' acontecem todos os dias.