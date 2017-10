Fatos de proteção doados reforçam segurança dos Bombeiros de Castanheira de Pera

Lusa11 Out, 2017, 14:02 | País

José Domingues realçou que a dádiva, concretizada ao fim da manhã na sede da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera, vai permitir "que cada bombeiro tenha mais do que um equipamento" destes.

Dos 60 elementos que integram o corpo ativo da instituição, no distrito de Leiria, nem todos têm uma disponibilidade diária para os trabalhos de socorro, esclareceu o comandante, indicando que pelo menos os cerca de 20 voluntários mais assíduos terão dois fatos de proteção individual de combate a incêndios cada.

"Teremos mais qualidade e mais segurança", acrescentou José Domingues, no final da entrega dos equipamentos novos, no âmbito da ação "Uma imagem solidária", cujo principal promotor é o fotojornalista da Lusa António Cotrim.

Dezoito fatos foram adquiridos com as receitas obtidas na segunda edição da iniciativa, enquanto os restantes foram doados pelas empresas Extincêndios e EasyGest Medição Imobiliária.

"Uma imagem solidária" decorreu desta vez no Porto, nos dias 13 e 14 de setembro, com apoio do Mira Fórum e a exposição de trabalhos de 234 fotojornalistas e fotógrafos, amadores e profissionais, o que permitiu angariar 3.531,40 euros.

Esta verba foi aplicada na compra de uma parte do material oferecido hoje aos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pera.

"É uma gota de água, mas espero que isto vá ajudar", declarou António Cotrim.

Em julho, na sequência da primeira edição da iniciativa, que envolveu 203 autores com as suas fotos, em Lisboa, foram reunidos cerca de 5.000 euros, também entregues à corporação de Castanheira de Pera, que perdeu um dos seus bombeiros no incêndio que deflagrou, no dia 17 de junho, no concelho vizinho de Pedrógão Grande, e que causou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

"Esta iniciativa não morre aqui", anunciou o seu principal impulsionador.

No próximo ano, segundo António Cotrim, as receitas da terceira edição de "Uma imagem solidária" reverterão a favor das crianças vítimas de cancro, através de uma instituição que intervenha nesta área.