Em comunicado, o diretor do serviço de cardiologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte adiantou que o objetivo da sua candidatura é criar uma ordem “mais forte, independente, de rigor e excelência”, comprometendo-se a “defender e representar” todos os médicos do país.Entre as principais medidas, Fausto Pinto propõe uma ordem desburocratizada e mais próxima dos cidadãos, assim como a defesa de um sistema de saúde inclusivo nas suas várias componentes - público, privado e social.