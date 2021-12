FC Porto. Sérgio Conceição garantiu titularidade de Wendel frente ao SC Braga

O Porto vai recorrer este sábado do castigo aplicado a Sérgio Conceição. Dessa forma, o técnico pode orientar a equipa amanhã no Dragão frente ao Sporting de Braga. O treinador começou ontem a cumprir uma suspensão de 15 dias por ter criticado a arbitragem do desafio frente ao Belenenses SAD, em fevereiro.