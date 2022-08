FCT atribui 400 contratos a investigadores doutorados em investimento superior a 120 ME

A Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu mais 400 contratos de trabalho a investigadores doutorados em todas as áreas científicas, num investimento superior a 120 milhões de euros, no âmbito do Concurso de Estímulo do Emprego Científico Individual.