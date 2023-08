Fechado a ambulâncias. Urgência do Beatriz Ângelo com mais de 13 horas de espera

Ao início da manhã, segundo o portal de tempos médios de espera do Serviço Nacional de Saúde,Os bombeiros de Camarate revelaram que o homem, a quem foi diagnosticada uma fratura do colo do fémur, aguardou quase seis horas para ser atendido.Alguns utentes que estiveram na urgência descreveram o que viram.A RTP procurou contactar a administração do hospital, o Ministério da Saúde e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, mas não obteve ainda resposta.