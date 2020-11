Fechado centro escolar no concelho de Pombal

À agência Lusa, a delegada de saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Litoral explicou que o resultado a esta profissional foi conhecido na última noite.

"Feita a avaliação de risco do trabalho que desenvolveu e dos contactos que considerámos de risco, determinou-se o encerramento das estruturas com a qual a profissional contactou", o centro de dia, onde eram confecionadas as refeições para os alunos e os utentes, e o centro escolar, disse Odete Mendes.

"É uma medida cautelar", justificou Odete Mendes, referindo que a funcionária em causa "elaborou as refeições e deu apoio no empratamento e na sua distribuição pelas crianças".

Todas as 154 crianças do centro escolar, com pré-escolar e 1.º ciclo, entraram em isolamento profilático, até dia 07 de dezembro, assim como professores e auxiliares.

O mesmo sucede como as profissionais da cozinha, que juntamente com outras funcionárias da instituição e do centro escolar, vão fazer teste ao novo coronavírus no sábado.

Odete Mendes destacou ainda a articulação "rápida e eficaz com a instituição e as autarquias", Junta de Freguesia das Meirinhas e Câmara de Pombal.

O presidente da junta, Virgílio Lopes, adiantou que a creche, com quase 40 crianças, uma das valências do Lar da Felicidade, instituição de solidariedade social responsável pelo centro de dia e que presta apoio domiciliário, também está encerrada.

À população, Virgílio Lopes pede tranquilidade e garante que foram tomadas todas as medidas para ultrapassar a situação.

Num `briefing` hoje realizado, o presidente da câmara, Diogo Mateus, declarou que se compreende "esta preocupação da Unidade de Saúde Pública com o propósito de mitigar situações que do ponto de vista do potencial podem ser de grande dimensão, considerando o número de alunos, os respetivos pais e eventuais irmãos".

Diogo Mateus disse ainda que o município acompanha esta "prudência" utilizada pela Saúde Pública.

Já a vereadora Ana Cabral, que tem o pelouro da Saúde, acrescentou no mesmo `briefing`, que todos as salas de escolas ou jardins de infância que tenham de fechar para isolamento estão a ser desinfetadas.

O concelho de Pombal regista desde o início da pandemia, em março, 518 casos de covid-19, mantendo-se 213 ativos, segundo o último boletim da Comissão Distrital da Proteção Civil de Leiria, divulgado hoje às 00:53.

No mesmo período, recuperaram da doença 288 pessoas, havendo ainda 17 óbitos.

Pombal está entre dos 80 concelhos em nível de risco muito elevado por terem entre 480 e 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias.

O presidente da câmara disse que se se fizer a projeção destes 213 casos ativos "convertendo em 100 mil habitantes", o município "estaria com 414 casos por cem mil habitantes, portanto ainda integrado nos concelhos de risco elevado, mas já não em risco muito elevado".

"Esperamos continuar a progredir de forma a que, na revisão da classificação, possamos baixar para um nível de pressão e de exigência pública inferior, o que corresponde também a uma diminuição dos casos", declarou.

Quanto aos surtos no concelho, no bairro social Margens do Arunca, Cercipom, instituição que apoia pessoas com deficiência ou incapacidade, e um lar em Santiago de Litém, Diogo Mateus afirmou que se mantêm estáveis.