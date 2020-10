Fecho da pneumologia no Amadora-Sintra vai sobrecarregar outros hospitais, alerta SIM

Foto: hff.min-saude.pt/DR

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, ouvido pela Antena1, avisa que o fecho do serviço no Amadora-Sintra acaba por aumentar a pressão sobre as outras unidades de pneumologia na área metropolitana da capital.