Fecho de maternidade privadas. Plano vai definir regras para todas as unidades

O ministro da Saúde confirma que vão encerrar as maternidades privadas que não forem capazes de cumprir as regras do plano a desenhar pelo diretor executivo do SNS, ainda este trimestre.

Num périplo pelos concelhos do Algarve, Manuel Pizarro disse ainda que está pronto para combates nas eventuais polémicas alterações das lideranças das unidades no sul do país.