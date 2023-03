Fecho noturno de urgências pediátricas. Pizarro garante que "crianças estão protegidas"

Já a partir do mês de abril, vão encerrar à noite quatro urgências de pediatria de Lisboa e Vale do Tejo. Manuel Pizarro negou esta terça-feira que haja "contestação generalizada" e garantiu que as crianças "estão protegidas pelo funcionamento de outras urgências".